AKI peadirektori asetäitja: inimesed peaksid küsima, miks te vajate mu kodust aadressi

Allium UPI teatas täna, et nemad võtavad andmekaitset väga tõsiselt. Kui usutav see on? Mida see väide teie jaoks tähendab?

Andmekaitsjana eeldan, et kõik andmetöötlejad - ettevõtted ja kõik asutused - võtavad andmekaitset tõsiselt ja nad peavadki seda tõsiselt võtma.

Kui midagi juhtub,