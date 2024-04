Suur võit rahatarkadele: Bigbank tõstis säästuhoiuse intressi 3,8% peale

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on teiste Eesti kommertspankade pakutav aasta baasil 1–2% suurune intress selgelt liiga väike, et inimesi tegutsema panna. „Rahatarkus küll vaikselt kasvab, aga endiselt hoiab kolmest kaks eestlast raha niisama kontol ja laseb hoopis pangal selle välja laenamiselt saadava tulu endale jätta,“ viitas Pechter praegu laialt levinud probleemile, mille tõttu jääb inimestel aastas teenimata arvestatav summa. „Bigbanki portfelli analüüs näitab, et keskmine säästuhoius on 7544 eurot – kui selline summa seisab niisama kontol, jääb omanikul teenimata üle paarisaja euro aastas ning seda vaid viie minuti vaeva eest,“ tegi Bigbanki juht kiire arvutuse.