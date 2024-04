Eesti rahvusest tallinlased kiidavad Kõlvarti umbusaldamise heaks, muust rahvusest mitte

26. märtsil avaldas Tallinna linavolikogu umbusaldust linnapea Mihhail Kõlvartile ning linnas kaotas võimu üle 18 aasta seda hoidnud Keskerakond. Ühiskonnauuringute Instituudi viimases küsitluses uuriti Tallinna elanikelt, kuidas nad suhtuvad umbusaldamisse, kui rahul nad olid linnapea tööga, kuidas nad suhtuksid tasuta ühistranspordi kaotamisse ning kelle poolt nad kohalikel valimistel hääletaksid.

Kuna umbusaldamisele järgnenud koalitsiooniläbirääkimistel on tõusnud üheks teemaks mittekodanike hääleõigus kohalikel valimistel, siis arvutati erakondliku eelistuse küsimuse põhjal võimalik kohtade jaotus linnavolikogus kahel juhul: esiteks, kui kõigil Tallinna elanikel on valimisõigus ning teiseks, kui valimisõigus oleks ainult Eesti kodanikel.

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder kommenteeris neid tulemusi järgmiselt: „Keskerakond on praegu rohkem kui kunagi varem erakond, mis sõltub mitte eesti rahvusest valijate toetusest. Pärast juhivahetust on erakonna üldine toetus terves riigis langenud ning peaaegu kõik sellest langusest on tulnud eestlastest valijate toetuse kadumise tõttu. Muust rahvusest valijad nii Tallinnas kui ka mujal Eestis toetavad aga võrdlemisi stabiilselt ja ülekaalukalt Keskerakonda.“

„Kui mõelda konkreetsemalt Tallinna elanikkonnale, siis ei tohiks tulla kellelegi üllatusena, et umbes pool Tallinna elanikkonnast on mitte-eestlased, kelle hulgas on lisaks vene rahvusest Eesti kodanikele kõige enam ja üpriski võrdses osakaalus nii vene rahvusest kodakondsuseta inimesi kui ka Venemaa kodanikke. Kusjuures Eestis tervikuna elab püsivalt üle 70 000 Vene kodaniku,“ selgitas Mölder.