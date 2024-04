USA poliitikas on abort olnud juba aastakümneid üks terava vastasseisu allikas, kuid valijate jaoks ei ole see kunagi olnud võtmeküsimuseks, mida oma valikut tehes kaaluda. Mitmete poliitkommentaatorite sõnul võib see aga tänavu muutuda.

Märtsi algul avaldatud vabaühenduse Kaiser Family Foundation uuringu järgi väidavad umbes pooled registreeritud valijatest, et seekordsetel valimistel on abordile juurdepääsu küsimusel suur mõju. Täpsemalt ütleb üks valija kaheksast, et see on kõige olulisem nende häält mõjutav probleem.