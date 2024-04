Mitu riiki teeb lobitööd, et EL loobuks Moskva varade konfiskeerimisest

Euroopa on plaaninud konfiskeerida enam kui 200 miljardi euro väärtuses Venemaa varasid, et aidata Kiievit ülesehitustöödel.

Üks ametnikest ütles Politicole, et Hiina, Saudi Araabia ja Indoneesia suhtuvad sellesse skeptiliselt ja nad kardavad, et tulevikus võivad need riigid olla järgmised, kes kaotavad oma vara.

Politico kirjutab, et sarnast lobitöö mustrit on näha olnud sissetungi algusest saati riikidelt, kes ei ole selgelt võtnud Venemaad toetavat positsiooni, kuid aitavad riiki kaudselt.

Need riigid väidavad, et Venemaa varade konfiskeerimine võib sõda pikendada ja sundida neid valima pooli tahte vastaselt.

Ekspertide sõnul on liialdus, et riigid kardavad, et nende varad Euroopas võivad langeda järgmisena konfiskeerimise alla, kui neil peaksid suhted läänega halvenema. Ekspert Tom Keatinge ütles, et muretsema peavad ainult need, kes „plaanivad ebaseaduslikku ja provotseerimata sissetungi oma naabrile“.