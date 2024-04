VIDEO JA FOTOD | Pisarates rahvahord jättis Lõuna-Koreas hüvasti pandaga. Viimast ootab uus kodumaa

Mainitud teemapark asub pealinna Souli lähistel. 2016. aastal toodi sinna Hiinast pandapaar Ai Bao ning Le Bao. Nemadki olid väga populaarsed, aga huvi kerkis metsikult, kui nad 2020. aastal vanemateks said. Emane Fu Bao on praeguseks neljane.

Nüüd aga rändab Fu Bao oma vanemate sünnipaika ehk Hiinasse. Nimelt on Hiina lahke jagama pandasid mujale maailma loomaaedadesse ja teemaparkidesse, aga riigile jääb siiski õigus neid ja nende järglasi tagasi tuua. Eesmärgiks on aretus ehk et pandadel oleks järglasi. Seetõttu nüüd Fu Bao selle rännaku ette võttiski.