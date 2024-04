Julgeolekust rääkides nendib Ilves, et praegu parlamendis ja Eesti poliitikas laiemalt toimuv on kohutav, sest meie poliitikud ei võta tõsiselt nüüdset äärmiselt tõsist olukorda. „Mulle teeb kõige rohkem muret rahvusvaheline olukord ja Eesti iseseisvuse püsimine,“ sõnab Ilves. „Kui sul on üks talent – ja Kaja Kallas on talent, kellel on mõju –, siis tema mõnitamine, nagu seda praegu tehakse, on äärmiselt nõme,“ lisab ta.