TAGATUBA | Tallinna meeriks saab Jevgeni Ossinovski. Kui ta põrub, kaotab kõik

Ei, Tallinna uus loodav võimuliit ei ole veel kohti jaganud, kuid ühes pole mitte kellelgi kahtlust. Nimelt selles, et linnapea kohale valitakse sotside endine esimees, praegune sotside fraktsiooni juht riigikogus Jevgeni Ossinovski. „Ta on ainus, kes suudab seda seltskonda koos hoida,“ kõlab üllatuslikult üsna üksmeelselt kõigist erakondadest. On ka poliitikuid, kes sõna „seltskond“ asemel kasutavad avameelselt sõna „hullust“. „Sest ärgem unustagem, koos tuleb hoida nelja erakonda ning kolme saadikut,“ lisatakse.