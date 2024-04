Soome politsei avab koolitulistamise tagamaid: poiss oli täiesti teadlik, mis on ta jõhkra teo tagajärjed

Politsei andis täna vastu õhtut meediale juhtumi uurimise arengu kohta aru. Iltalehti kirjutab, et tulistaja, 12aastane koolipoiss, käitus ülekuulamisel asjalikult. „Ta on olnud koostöövalmis. Kuni teatud hetkeni,“ ütles uurimist juhtiv kriminaalkomissar Marko Särkä. Ta ei täpsustanud, mida „teatud hetke“ all silmas peab.