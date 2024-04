Lõuna-Hiinat laastab viimase kümnendi ekstreemseim torm

Ametnike sõnul on kolmapäevase seisuga provintsis kokku surnud seitse inimest ja 522 tuli erakorraliselt evakueerida. Nad lisasid, et kahjustada on saanud 2751 maja. Ametnike hinnangul on viimase kümnendi ekstreemseim torm põhjustanud majanduslikku kahju 150 miljoni jüaani (üle 19 miljoni euro) ulatuses.