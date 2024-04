Reinsalu: Tallinn töötas keeleameti nõuetele vastu. Kõlvart lükkab väited tagasi ja süüdistab Isamaad inimeste hirmutamises

Debatisaates „Kohe selgub“ ütles Reinsalu, et keeleamet on Tallinnale korduvalt ettekirjutisi teinud, kuid sellest pole midagi muutunud. Endise linnapea sõnul puudutab see vaid õpetajaid ning nemad pole lihtsalt veel kõik neid täita jõudnud.