Norra parlament suleti kahe pommiähvarduse tõttu

Politsei pressiesindaja sõnul oli sündmuskohal mitu patrulli, et parlamenti turvata ja hoida ära võimalikke intsidente. „Meil ​​pole seni andmeid, et tegemist oleks ohuga kolmandatele isikutele,“ lisas ta.

Parlemendihoone juurde paigutati relvastatud politsei ja ümbritsevad tänavad piirati sisse. Hoone ees nähti ka politseikoeri, kes otsisid võimalikku pommi, vahendab The Associated Press.

Storting avati uuesti veidi enam kui kahe tunni pärast. Vanempolitseiametnik Sven Bjelland ütles, et võimud on „kindlad, et hoone on nüüd ohutu“.