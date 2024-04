VIDEO | Seeder nimetas riigikogu infotunnis siseministrit julgeolekuohuks. Läänemets: see on päris julge avaldus

Sõnavahetus sai alguse, kui Isamaa liige Helir-Valdor Seeder esitas peaministrile küsimuse kolmandate riikide kodanikelt kohalike omavalitsuste valimistel hääleõiguse ära võtmise teemal. Kallase vastuse peale täpsustava küsimuse esitamisel rääkis Seeder, et sõda käib ning terve aasta on mööda läinud ilma, et valitsus oleks selle otsuse ära teinud. Ta rääkis, et selleks, et hakata vaidlema hääleõiguse äravõtmise mehhanismi või seaduslikkuse üle, tuleb valitsusel kõigepealt mingi eelnõuga välja tulla.

„Me ei ole alustanud sellega, sest valitsus tegelikult ei ole soovinud ja riigikogus hääletab maha kõik ülejäänud initsiatiivid, millega me oleme välja tulnud. Me ju teame, et Sotsiaaldemokraadid on tegelikult vastu koalitsioonis, nad on seda öelnud, see on nende punane joon. Siseminister on kujunenud kogu selle protsessi juures ise ka veel täiendavaks julgeolekuohuks, kes interpreteerib meelevaldselt julgeolekuasutuste raporteid pannes oma peas olevaid segaseid mõtteid sinna juurde ja esitades seda avalikkusele.“

Paarkümmend minutit hiljem esitas keskerakondlane Aleksei Jevgrafov Läänemetsale samuti küsimuse kolmandate riikide kodanikelt hääleõiguse äravõtmise teemal. Talle vastates viitas Läänemets ka Seedri varasemale süüdistusele.

„Selles mõttes toimuvad ka imelikud asjad, et ma kuulsin, et parlamendisaadik Seeder selles samas küsimuses ütles just siin, et Eesti Vabariigi siseminister on tema arvates julgeolekuoht. See on ka päris julge avaldus. Mina ütleks siin puldis, et kui Helir-Valdor Seedril on kahtlusi, siis minu arvates on see nii tõsine süüdistus, et siin ta peaks tegema vastavad avaldused erinevatele organitele. Ma kohe hea meelega kuulaks, kuidas seda teemat avaldatakse,“ rääkis Läänemets.