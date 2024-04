Andre Hanimägi: minu ründajad teavad ka ise, et õiguslikult midagi ette heita ei ole

„Keskerakond on alustanud meeleheitlikku rünnakut, saamaks tagasi võimalust linna valitseda. Päris piinlik, kui Pirita Linnaosa Valitsuses töötav kesknoor saadab ametliku linnaosa teate sellest, kuidas minu keskerakondlasest asendusliige on pöördunud Pirital töötava inimese poole, kelle juurde olin sisse registreeritud. Seda nüüd uurib „täie tõsidusega“ keskerakondlasest linnaosa vanem. See ja mitmed teised käitumisnäited annavad selge pildi, et võimupööre on pealinnale mitte ainult positiivne, aga lausa vajalik,“ märkis Hanimägi ühismeedias.

Hanimäe enda sõnul pole midagi juriidiliselt valesti. Piritale tema sisse kirjutatud enda sõnutsi pole.

„Eestis on tõenäoliselt paljudel inimestel mitu elukohta. Nii olen ka mina suvel tihtipeale Otepääl ja Valgas, hambahari on olnud nii Tallinnas kui ka Tallinnast väljas,“ kirjutas Hanimägi. „Seadus ütleb, et linnavolikogu liige peab olema sisse kirjutatud vastavasse omavalitsusse. Ma ei ole selle vastu eksinud ning olen juba aastaid elanud pealinnas erinevates kohtades nii üürilepingute alusel kui ka tuttavate omanikega kokkuleppel.“

Hanimägi rõhutas, et tema elu ja töö on juba ca 10 aastat olnud seotud just Tallinnaga ning maksutulugi on laekunud just sinna.

„Minu sissekirjutus ei ole Pirital, küll aga jätkuvalt Tallinnas ja vastan seadusest tulenevatele nõuetele olla Tallinna linnavolikogu liige ja pealinna inimeste eest seista. Eelmistel kohalikel valimistel toetas mind 852 Haabersti elanikku, mis on väga arvestatav toetus. Keskerakonna meediaavaldused näitavad, et nad teavad ka ise, et õiguslikult midagi ette heita ei ole. Seetõttu püütakse tähelepanu pälvida läbi meedia. Kahju,“ sõnas ta lõpetuseks.