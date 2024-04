Eesti on Vene võimusesse jäänud Peterburi Jaani kirikusse panustanud 12 miljonit eurot

Toona lootis Eesti evangeelse luterliku kiriku piiskop Tiit Salumäe, et „ühel hetkel see hullumeelne sõda lõpeb“ ent mida kauem Venemaa tapatöö Ukrainas jätkus, seda keerulisemaks läks ka Peterburi Jaani kiriku seis. Kuigi Eesti Kontsert sõlmis 2014. aastal kiriku kasutamiseks 49-aastase lepingu, tegi Venemaa kõike, et sealsete eestlaste kultuurielu takistada.