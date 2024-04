KUULA | Kas meeste südametervis vajab päästmist?

Kui suures madalpunktis või koguni kriisis ikkagi meeste südametervis on?

Kuigi viimase kümne aasta jooksul on iga aastaga vaikselt tõusnud meeste osakaal, kellel on aastas südamega probleeme, on meil ka statistikat, mille üle head meelt tunda. „Me oleme riiklikul tasandil teinud palju ennetustööd ja eluviiside muutus on liikunud positiivses suunas. Kuigi palju on tehtud, on küsimus selles, kas see on piisav, sest kui me räägime südamehaigustest, siis suures osas on see elustiilihaigus,“ täiendas kardioloog.