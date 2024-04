Millised õnnetused ohustavad põllumeeste tehnikat ja vara?

„Tihtilugu oleme hädas kliimast tulenevate probleemidega. Kui on suurem põud, siis kannatab saagikus ja põllumehed peavad sellega toime tulema. Samas on võimalik oma vara ja tehnikat igakülgselt kindlustada, et põllumajanduses – kui niigi ootamatusi täis valdkonnas – siiski suurem osa riske väga edukalt maandada,“ selgitab If Kindlustuse Balti varakindlustuse tootejuht Risto Sondla. „Kui tehnikat ja vara heaperemehelikult käsitleda, on võimalik teatud ohte vähendada, samas on ka suure hoolikusega väga raske ära hoida võimalikke tulekahjusid või vargusi.“

Kindlustus versus säästude kogumine

Kindlustus on juba olemuselt mõeldud ootamatute riskide maandamiseks. Kindlasti on üks variant koguda kokku korralikud säästud, et võimaliku õnnetuse korral neid kasutada. Samas on väga keeruline öelda, milline võib olla õnnetuse iseloom või suurus ja kui kulukaks võivad minna näiteks vara taastamistööd või seadmete remont. Halvemal juhul võib selleks kuluda kümneid ja sadu tuhandeid eurosid. Kuna paljude liisingute ja laenude puhul on nõutud varade kindlustus, siis seal valikukohta eriti ei teki. Täna on aga näha, et enamik põllumehi kindlustab oma vara ja seadmed ka pärast liisingu- või laenuperioodi lõppu.

Varguse kaitse

Põllutöötehnika on ahvatlev sihtmärk varastele. Mõnikord soovitakse varastada terveid masinaid, teinekord aga masinate hinnalisi osi, näiteks GPS-seadmeid. Sellised seadmed võivad maksta kümneid tuhandeid eurosid ja sellist summat ei tahaks küllap ükski põllumees enda taskust kinni maksta. Varguste ärahoidmiseks saab ka palju ise ette võtta, paigutades oma seadmed tarastatud, valvestatud ja valgustatud territooriumile. Kahjuks on aga mõnikord isegi sellistest kohtadest hinnalisi seadmeid varastatud.

Tulekahjud