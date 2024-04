Soome politsei kinnitas, et Vantaa koolitulistamise motiiv oli kiusamine

Lisaks sellele on politsei eeluurimise käigus ilmnenud, et kahtlusalune ähvardas Viertola koolist lahkudes relvaga ka Helsingi Siltamäki linnaosast kooli teel olnud õpilasi, vahendab Helsingin Sanomat.

Helsingin Sanomat ja Yle teatasid juba varem oma andmetele viidates, et tulistamises kahtlustatav 12-aastane poiss tundis end kiusatuna. Mõni kuu varem oli ta kooli vahetanud.

Politsei teatas ennelõunal, et neil on esialgne arusaam teo motiivist, aga uurimisega seotud põhjustel ei saa seda veel avaldada.

Tulistamises Viertola koolis hukkus eile hommikul 12-aastane poiss. Kaks 12-aastast tüdrukut on tõsiselt vigastatud ja haiglaravil.

Kahtlusalune on teo politseile üles tunnistanud.

Yle teatab, et politsei on pärast Viertola tulistamisjuhtumit teada saanud erakordselt paljudest erinevatest ähvardustest, mida kõiki uuritakse põhjalikult. Tegemist on väga tõsiste kuritegudega.