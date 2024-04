KUI TEEKS?! | Sisulooja Andreas Melts: ma ei taha, et inimesed tunneksid mind ainult selle kaudu, et panen endale puid alla

Andreas on tuntud videote poolest, kus ta katkist inglise keelt viljeleb. Ta on loonud niimoodi ka oma imago. Mees tunnistab ausalt, et nii mõnedki kriitilised kommentaarid lähevad talle tegelikult väga hinge. Ta on veendunud, et sõnal on jõud, mis mõjutab ka tema enesehinnangut.

Kui Freddy ja Gabriel uurivad ka Andreaselt tema karjääri alguse kohta, ütleb mees, et ta on lõpetanud ülikoolis eriala, millel ta ei tööta. Nimelt õppis mees Berliinis hiina keelt ja ajalugu. Muuseas on ta Hiinas ka elanud.

Mehe eesmärk oli saada Eesti suursaadikuks Pekingis, kuid elul olid teised plaanid. Unistus on muide seotud James Bondiga. Kuidas, see selgub videost.

Lisaks räägib Andreas, mis on tema jaoks meelerahu. Juttu tuleb ka muusika tegemisest ja sellest, et Melts soovib seda järgmisele tasandile viia. Selles osas on tal ka konkreetsed plaanid, mida ta vestluse käigus ka jagab. Kes on aga need muusikud, kellega ta koostööd tahaks teha?



Vastused kõigile neile küsimustele, leiad „Kui teeks?!“ kolmandast episoodist!

