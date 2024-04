DELFI UKRAINAS | Vene sõjavangist pääsenud Ukraina sõdur: peksti ka selle eest, et ei oska ukraina keelt

Vitali Holdenko langes haavatuna Vene vägede kätte vangi 2022. aasta 25. mail ja vahetati välja sama aasta 1. detsembril. Vitali ja tema kaaslane olid saanud ülesande juhtida drooni Lõmani asula ümbruses. „Jahtisime üht tehnikaühikut, ma ei ütle, millist,“ ütles ta. „Ja kui ma drooni aku tühjenemise tõttu otsingutelt tagasi „koju“ lennutasin, leidsin selle otsitava tehnikaühiku juhuslikult üles. Riskisin drooniga ja hakkasin selle kohal lendama, et aidata tuld juhtida. Kvadrokopteri aku sai aga tühjaks ja see kukkus alla. Teadsin, et kõik salvestatu jäi sinna peale, ja ülemana langetasin otsuse droonile järele minna.“