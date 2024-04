„Fico valimisvõit oli viimane piisk.“ Slovakkia noored hääletavad jalgadega ja kolivad kodumaalt ära

Slovakkia ei kannata üksnes ajude väljavoolu all, vaid lahkub ka kapital. Mõned Slovakkia suurimad ettevõtted on juba Tšehhisse kolinud. Nende seas näiteks kinnisvarafirma HB Reavis ja tehnoloogiafirma Vacuumlabs. Firmad põhjendasid otsust korruptsiooni ja poliitiliselt vaenuliku keskkonnaga.

Oma tegevuse kolis mullu Prahasse ka Slovakkia peamine julgeolekukonverents Globsec, mille varasemate esinejate seas on olnud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, paavst Franciscus ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Veel enne konverentsi mujale kolimist teatas Fico, et konverentsi riiklik toetamine lõpetatakse, kuna see on „koht, kus käib George Soros, et ennast pildistada lasta“.