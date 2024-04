„Aga palju tähtsam on operatiivselt kindlaks teha, kes on selle koletisliku kuriteo tellija ja sponsor. Tema jäljed viivad Ukraina eriteenistusteni,“ lausus Patrušev.

Täna kuulutas ta Astanas: „Kõigile on hästi teada, et Kiievi režiim ei ole iseseisev ja seda kontrollib täielikult USA. Samuti tuleb arvesse võtta, et ISIS-e, Al-Qaida ja teised terroristlikud organisatsioonid lõi Washington. Selle massimõrva toime pannud kurjategijad ja nende kaasosalised vahistati katsel tungida Venemaa riigipiirile, kus Ukraina pool valmistas ette akent ületamiseks. Pöörake tähelepanu sellele, et juba 7. märtsil avaldasid Ameerika ja Inglismaa saatkond hoiatuse oma kodanikele terroriakti toimepanemise ohu kohta Moskvas järgmise 48 tunni jooksul. Just sellel päeval, nagu teatasid tunnistajad, külastasid terroriakti toimepanijad Crocus City Halli olukorra hindamiseks kohapeal.“