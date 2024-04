WP: USA hoiatas Venemaad, et võimaliku terrorirünnaku sihtmärk on just Crocus City Hall

Selline suur konkreetsus edasi antud hoiatuses rõhutab Washingtoni kindlust, et Islamiriik valmistas ette rünnakut suure hulga tsiviilisikute vastu, ning see on otseses vastuolus Moskva väidetega, et USA hoiatused olid liiga üldised, et rünnakut oleks saanud ära hoida, kirjutab WP.