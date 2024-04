VIDEO | Benjamin Netanyahu kinnitas, et Iisraeli väed tapsid humanitaartöötajad: seda juhtub sõja ajal

Songaoperatsioonist taastuv Netanyahu ütles videoavalduses, et Iisrael uurib enklaavis toiduabi jaganud organisatsiooni World Central Kitchen (WCK) seitsme töötaja surma põhjustanud õhurünnakut.

„Kahjuks juhtus eelmisel päeval traagiline juhtum ja meie väed tabasid Gaza sektoris tahtmatult süütuid inimesi. Seda juhtub sõja ajal,“ sõnas peaminister. Ühtlasi lubas ta, et Iisrael teeb edaspidi kõik, et selline olukord ei korduks.

„Humanitaartöötajad peavad olema kaitstud, kui nad tarnivad hädasti vajalikku abi, ja me kutsume Iisraeli tungivalt üles juhtunut kiiresti uurima,“ kirjutas USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson platvormil X. USA välisminister Antony Blinken kutsus Iisraeli üles korraldama kiiret, põhjalikku ja erapooletut uurimist, nimetades WCK humanitaartöötajaid kangelasteks.

Ühendkuningriik kinnitas, et kolm hukkunut olid Briti kodanikud. Briti välisminister David Cameron ütles, et on rääkinud oma Iisraeli kolleegi Israel Katziga „täiesti vastuvõetamatutest“ surmajuhtumitest- Ühendkuningriigi rahvusvahelise arengu minister Andrew Mitchell mõistis Iisraeli suursaadiku Tzipi Hotovelyga kohtudes „kohutava tapmise“ hukka.