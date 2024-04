FT: NATO plaanib luua Ukraina toetamiseks 100 miljardi dollari suuruse „Trumpi-kindla“ fondi

NATO välisministrid arutavad niinimetatud Mission for Ukraine’i ettepanekut täna ja selle on esitanud peasekretär Jens Stoltenberg , teatab FT.

Kui see heaks kiidetakse, annab see lisaks alliansile kontrolli seni USA juhitud Ramsteini toetusgrupi üle ja võimaldab juhtida Ukraina surmavate relvadega varustamist.

„See on Rubico ületamine. NATO saab Ukraina surmava toetuse koordineerimise rolli,“ ütles üks diplomaat. „Ma näen tekkimas konsensust ja ma arvan, et see on olemas ajaks, kui me läheme Washingtoni lennukile.“