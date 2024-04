Päästjatel on tulnud tormi tõttu koristada maha kukkunud puid ja teedele lennanud ehituspiirdeid

Päästeameti kommunikatsioonijuht Annely Oone ütles, et 3. aprilli varahommikul käisid päästjad kahel korral Lääne-Virumaal Haljala vallas eemaldamas teele langenud puid.

„Alates juba 2. aprilli lõunast kella 12.30st on olnud päästjatel Tallinna linnas kokku kaheksa väljakutset teele või liinidele kukkunud puudest ja tugeva tuule tõttu teele lennanud ehituspiiretest. Lasnamäe linnaosas kukkus puu veoauto peale. Harjumaal on olnud selle aja jooksul kokku 11 väljakutset, mille hulgas ka üks juhtum, kus puu oli kukkunud sõiduauto peale. Viimati said päästjad väljakutse ohu likvideerimiseks täna kell 8.45.“