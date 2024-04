KUULA SAADET | Teadlase ja keelekorraldaja kokkupõrge. Suure keeletüli tagamaad

Sirbi veergudel on arutelud uue õigekeelsussõnaraamatu koostamise ja selle põhimõtete üle kestnud pikemat aega. Seni ei paista vaidlevad osapooled olevat teineteist kuulnud. Siinne saade näitab omal paradoksaalsel moel selgesti, miks see nii on. Pole nimelt võimatu, et Suur Arusaamatus kuulub keele enda olemusse.