Zelenskõi allkirjastas Ukraina mobilisatsiooniea langetamise seaduse

Eelmise aasta lõpus ütles Zelenskõi, et allkirjastab seaduse ainult siis, kui talle esitatakse piisavalt tugevad argumendid selle vajaduse kohta, vahendab Guardian.

Detsembris ütles Zelenskõi, et sõjavägi tegi ettepaneku kuni 500 000 mehe täiendavaks mobiliseerimiseks. Seda palus Zelenskõi sõnul endine ülemjuhataja Valeri Zalužnõi.

Pärast seda uueks ülemjuhatajaks saanud Oleksandr Sõrskõi ütles eelmisel nädalal, et see arv ei ole enam aktuaalne ja seda on oluliselt kärbitud pärast ressursside ülevaatamist.