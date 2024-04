Lukašenka sõnul valmistub Valgevene aktiivselt sõjaks

„Ärge uskuge kedagi, kes ütleb, et tahame sõdida. Me valmistume sõjaks. Ma räägin sellest ausalt. „Kui tahate rahu, valmistuge sõjaks“, need pole minu sõnad. Aga see on väga hästi öeldud,“ sõnas Lukašenka, vahendab Ukrainska Pravda.

Samuti ütles ta, et Valgevene treenib sõjaväeüksusi ja tarnib oma relvajõududele relvastust ja varustust.

„Kui keegi sealt [ebasõbralikest riikidest] meid kritiseerib, siis teadke seda: me teeme õigesti. Kui meid hakatakse kiitma, siis on see suur probleem,“ ütles Valgevene juht.

Vaatamata nendele teadetele väitis Lukašenka, et Valgevene ei kujuta endast ohtu ühelegi rahvale.

„Meil pole vaja kedagi ähvardada. Me ei taha kellegi teise maad. Kui jumal annab, siis harime edukalt enda oma,“ ütles ta.

Lukašenka väitis 2023. aasta veebruaris, et Valgevene võimud on valmis pakkuma oma territooriumi Vene vägede võimalikuks uueks pealetungiks Ukrainasse ja hoiatas valmisoleku eest astuda konflikti, kui riiki ähvardab Ukraina agressioon, vahendab Kyiv Post.

Eelmisel aastal leppisid Venemaa ja Valgevene kokku Venemaa taktikaliste tuumarelvade paigutamises Valgevene pinnale. Vladimir Putin väitis, et samm ei riku tuumarelvade leviku tõkestamise lepingut.

Lukašenka on varem kirjeldanud Venemaa saadetud tuumarakette kui „riiklikke“ või „oma vara“, rõhutades, et need aitavad kaasa Valgevene suveräänsusele ja iseseisvusele.

Hetkel pole selge, kui palju relvi on Valgevenesse paigutatud ja kas Minski uus doktriin hõlmab ka Venemaa relvade kasutamist.