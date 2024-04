VIDEOD | Tallinna võimukõnelejad tahavad kõik linna haiglad ühendada, alles jääb tasuta ühistransport

Tanel Kiik (SDE) ütles, et läbirääkimised on sotside jaoks kulgenud konstruktiivselt. Tema sõnul on tervise- ja sotsiaalvaldkonnas erakondadel suhteliselt suur ühisosa. „sotsiaaldemokraatlik erakond pani lauale ettepaneku alustada suurt Tallinna tervishoiuasutuste reformi, ühendada nii Tallinnale kuuluvad haiglad ning riigile kuuluv sihtasutus PERH ühtseks Tallinna haiglaks, ühtseks sihtasutuseks.“

Tema sõnul aitaks haiglate ühendamine vältida nö võidurelvastumist, näiteks seadmete ostmisel. Samuti tõi ta välja, et paljud praegused Tallinna haiglate hoonetes pole varsti võimalik enam tervishoiuteenuseid osutada.

Kiik ütles, et tasuta ühistranspordi osas on koalitsioonis konsensus. „Ma pean seda ainumõistlikuks, tegemist on inimeste jaoks olulise teenusega. See on 11 aastat kestnud ja toiminud süsteem.“

Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) ütles, et täna on läbirääkijad jõudnud mitmes kultuuri, sporti, tervishoidu ja sotsiaalküsimusi puudutavas asjas kokkulepetele lähemale.

Eile ütles Pere Delfile, et linnaeelarve seis pole hea, samas näiteks Ossinovski on öelnud, et tegelikult üldine seis on hea. „Mis meile eile siin linna finantsteenistuse poolt näidati on see, et jah, tulud ületavad veel kulusid. See on positiivne kahtlemata, aga see vahe on selgelt vähenenud viimaste aastate jooksul. Kui see trend jätkuks, siis kulud hakkaksid tulusid ületama.“

Pere sõnul jõuti tasuta ühistranspordi säilimise osas konsensusele arutelude käigus. „Paraku see tasutud, pealemakstud ühistransport praegu selles koalitsioonis jääb. Sellega on aga selline lugu, et ma pole kindel, kas ma ise sooviks piletit maksta siukse teenuse eest või et oleks mõistlik seda ka küsida.“