VIDEO | Istanbuli ööklubi renoveerimistööde käigus puhkes tulekahju, hukkus mitukümmend inimest

Istanbulis Gayrettepe linnaosas 16-korruselise kortermaja all asuv ööklubi Masquerade oli suletud renoveerimistöödeks.

Kuberner Davut Gul ütles sündmuskohal ajakirjanikele, et tulekahju põhjust uuritakse ja arvatakse, et ohvrid on seotud renoveerimistöödega.