Advokaat Martin Traat väidab, et tema büroo läbiotsimisel ei tutvustatud talle tema õigusi ega kohustusi. Lisaks ei saanud ta aru, et ta on kahtlustatav, ehkki määruses nii kirjas oli. Tema mälu järgi helistas talle ühel päeval kaitsepolitseiametnik, kes soovis temaga lihtsalt „vestelda“.