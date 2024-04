Ukrainale abipaketi saatmist, mida soovivad Valge Maja ja senat, on seni pidurdanud eelkõige USA esindajatekoja vabariiklane ja spiiker Mike Johnson , kes on nüüd korduvalt lubanud, et venitamine lõpeb niipea, kui kongress taas kokku tuleb.

Peale selle, et vabariiklased on üritanud teema abil survestada demokraate karmistama riigi rändepoliitikat ja käputäis neist on lihtsalt Ukraina vastu, paneb parempoolseid kukalt kratsima ka kulutuste suurus. Seni on USA andnud agressiooni peatamiseks sõjalise ja humanitaarabina hinnangute järgi 75 miljardit dollarit ning pool aastat tagasi Valges Majas otsustatud pakett lisaks sellele veel 64 miljardit.