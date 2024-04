PPA ja siseministeerium tahavad, et Narva piiripunkt oleks öösiti suletud

Piirivalve juht Veiko Kommusaar selgitas, et kõiki asjaolusid arvestades on mõistlik piiripunkt ööseks kinni panna. „Sellist otsust toetavad mitmed asjaolud. Esiteks on oluliselt vähenenud öiste piiriületajate arv, mistõttu pole piiripunkti ööpäev läbi avatuna hoidmine otstarbekas. Teiseks ei ole meie hinnangul õige, et sel ajal kui Venemaa peab täiemahulist sõda oma naaberriigi vastu ning Eesti ei soovita Venemaad külastada, kulutab PPA Eesti maksumaksjate raha Narva piiripunkti ööpäevaringselt avatuna hoidmiseks.“