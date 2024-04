Koolitulistamine võttis Soome peaministri Orpo sõnatuks

„Eriti jubedaks teeb selle nii ohvri kui ka kahtlustatava tegija iga. Tahan avaldada enda ja valitsuse poolt kaastunnet surnud lapse perekonnale ja lähedastele. Lisaks sellele on kaks last tõsiselt vigastatud. Meie mõtted on ohvrite, nende lähedaste, Viertola kooli õpilaste ja personali juures. On tähtis, et nad saaksid kogu võimaliku toetuse. Täna ja lähipäevil vajame me olemas olemist, hoolimist ja lohutavaid sülesid, lohutussõnu. Ja on tõeliselt tähtis, et sellest räägitaks kodudes laiemaltki. Tahan öelda Soome lastele ja noortele kooliõpilastele, et Soome võimud ja koolide personal teevad iga päev kõik, et sellist asja ei saaks juhtuda,“ lausus Orpo.