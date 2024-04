Koalitsiooni moodustades lepiti kokku, et riigikogu esimehe koht kuulub Eesti 200-le ja aseesimehe koht Reformierakonnale. Neil positsioonidel on praegu vastavalt Lauri Hussar ja Toomas Kivimägi. Siin korrektiive ei tule, kinnitatakse Reformierakonnast ja Eesti 200st.

Hetkel on opositsiooni esindajana aseesimees Jüri Ratas. Toona sai ta sellele kohale veel Keskerakonda kuuludes. Nüüdseks on ta sealt lahkunud. Ta astus Isamaasse ja too partei on tema selja taga ka juhatuse valimisel.