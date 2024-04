VAATA või KUULA | Psühhiaater selgitab: kas igaõhtune klaas veini või pudel õlut võib viia alkoholismini?

Lääne-Tallinna Keskhaigla saates „Tark arst taskus“ anname ülevaate alkoholi mõjust inimese psüühikale, tervisele ja sotsiaalsetele suhetele. Saates tuleb juttu, mis on peamised sõltuvuse teket soodustavad psühholoogilised ja füsioloogilised tegurid, ning toome näiteid, millised on peamised hoiatusmärgid, et kontrollitud alkoholitarbimine on muutumas sõltuvuseks.

Alkoholi ohutu tarbimise piirmäärad on Eestis ajaga väiksemaks muudetud. Kas tead, milline on nädalane alkoholikogus, mille tarbimist ei peeta ohtlikuks? Etteruttavalt võib öelda, et see on väiksem, kui arvama kipume.