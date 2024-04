Sotsiaalmeedias levib aprillinali, et Kaja Kallas saab NATO juhiks. Õnge langeb ka välismeedia

Ehkki Kallas on ise kandideerimisest loobunud, artiklis ei ole väite autorina nimetatud ühtegi allikat ja maailma meedia teatel on juhivalimiste favoriit Hollandi valitsusjuhi kohusetäitja Mark Rutte, jäid portaalis X levinud teadet uskuma paljud. Praeguseks on artiklile lisatud märkus, et tegu on aprillinaljaga, ent viimased jagajad ei ole vaevunud nii kaugele lugema.