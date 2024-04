VIDEO | Soomes Vantaa koolis toimus tulistamine. Alaealine kahtlusalune on kinni peetud

Politsei teatel on vigastatuid. Tulistaja on kinni peetud, vahendab Yle Uutiset.

Kooli direktor Sari Laasila ütles Reutersile, et koolis on vahetu oht möödas.

Lapsevanemad ütlesid kooli juures Yle reporterile, et tulistaja on kuuenda klassi õpilane.

Politsei teatas alguses, et vigastatuid on kolm ja nad on samuti 12-aastased sama kooli õpilased. Politsei ei kommenteerinud vigastatute täpset seisundit. Hilisemal pressikonverentsil tunnistati, et üks õpilane suri.