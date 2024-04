VIDEO | FSB väitis, et tabas Läti-Vene piiril Ukrainast toodud kirikuvara hulka peidetud lõhkeaine

FSB teatas, et Pihkva oblastis Läti -Vene piiril Ubõlinka piiripunktis autot kontrollides leiti õigeusu ikoonide ja kirikuriistade hulgast välismaal toodetud lõhkeainet.

Lisati, et vahistati kuriteo toimepanemises osalenud isik ja algatati kriminaalasi.

FSB teatas, et kuriteo organiseerijad ja selles osalenud, sealhulgas välisriikide kodanikud, kuulutatakse tagaotsitavaks ja võetakse Venemaa seadusandluse järgi kriminaalvastutusele.

Hiljem teatas FSB, et vahistatu ütles, et lõhkeaine oli mõeldud Moskvasse viimiseks. Veel ütles ta väidetavalt, et ikoonide ja muu kirikuvara pealelaadimine toimus Rumeenias.