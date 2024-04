Toiduabiorganisatsiooni sõnul tappis Iisraeli Gazale antud õhulöök nende töötajad

Gaza sektori Hamasi meedia süüdistas samuti Iisraeli, vahendab BBC News.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et viib läbi põhjaliku uurimise.

Gazas BBC heaks töötav ajakirjanik on näinud kolme rahvusvahelise abitöötaja ja palestiinlasest autojuhi surnukehi. Näidati ka välisriikide passe.

Abitöötajad osalesid teadete kohaselt Gaza sektori keskossa toiduabi toova laeva saabumise koordineerimises.

„Meie südamed on murtud ja me oleme sügavas mures löögi pärast, mis tappis Gazas [WCK] abitöötajad,“ ütles Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja Adrienne Watson X-is. „Humanitaarabitöötajaid tuleb kaitsta, kui nad annavad abi, mis on hädavajalik, ja me õhutame Iisraeli kiiresti uurima, mis juhtus.“

Gaza sektori keskosa Al-Aqsa haigla meditsiiniallikas ütles BBC-le, et nelja töötaja ja nende palestiinlasest autojuhi surnukehad toodi haiglasse pärast seda, kui nende autot tabas rannikuteel Deir al-Balahis õhulöök.

Austraalia peaminister Anthony Albanese kinnitas, et hukkunute hulgas oli abitöötaja Lalzawmi „Zomi“ Frankcom, ja avaldas lähedastele kaastunnet. Albanese sõnul ootab Austraalia täie vastutuse võtmist. Ta lisas, et see on tragöödia, mida ei oleks kunagi tohtinud juhtuda.

Palestiin meditsiiniallikas ütles BBC-le, et töötajad kandsid WCK logoga kuuliveste.

WCK teatas, et on teadlik teadetest, et nende meeskonna liikmed hukkusid Iisraeli kaitseväe rünnakus.

Tuntud kokk Andrés kutsus X-is Iisraeli „lõpetama selle valimatu tapmise“.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et viib läbi kõrgeimal tasemel põhjaliku uurimise, et mõista selle traagilise juhtumi asjaolusid.