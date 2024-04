Toiduabiorganisatsiooni sõnul tappis Iisraeli Gazale antud õhulöök seitse nende töötajat

WCK teatas hiljem, et rünnakus hukkus vähemalt seitse nende abitöötajat, kes on Suurbritanniast Austraaliast ja Poolast, üks USA ja Kanada topeltkodakondsusega isik ja palestiinlased.

WCK teatel rünnati neid, kui nad lahkusid laost Deir al-Balahis, kus oli maha laaditud üle saja tonni laevaga Gaza sektorisse toodud humanitaarabi.

WCK teatas, et abitöötajad liikusid kahes WCK logoga soomustatud autos ja ühes tavalises autos ning vaatamata oma liikumise koordineerimisele Iisraeli vägedega, neid rünnati.

WCK tegevjuht Erin Gore ütles oma avalduses, et tema süda on murtud ja ta on vapustatud „Iisraeli kaitseväe sihiliku rünnaku tõttu“ ning et organisatsioon peatab oma tegevuse Gazas.

„See ei ole rünnak ainult WCK vastu, see on rünnak humanitaarabiorganisatsioonide vastu, mis ilmuvad välja kõige rängemates olukordades, kus toitu kasutatakse sõjarelvana. See on andestamatu,“ teatas Gore.

Gaza sektori Hamasi meedia süüdistas samuti Iisraeli, vahendab BBC News.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et korraldab põhjaliku uurimise.

Gazas BBC heaks töötav ajakirjanik on näinud kolme rahvusvahelise abitöötaja ja palestiinlasest autojuhi surnukeha. Näidati ka välisriikide passe.

„Meie südamed on murtud ja oleme sügavas mures löögi pärast, mis tappis Gazas [WCK] abitöötajad,“ ütles Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja Adrienne Watson X-is. „Humanitaarabitöötajaid tuleb kaitsta, kui nad annavad abi, mis on hädavajalik, ja me õhutame Iisraeli kiiresti uurima, mis juhtus.“

Gaza sektori keskosa Al-Aqsa haigla meditsiiniallikas ütles BBC-le, et nelja töötaja ja nende palestiinlasest autojuhi surnukehad toodi haiglasse pärast seda, kui nende autot tabas Deir al-Balahi rannikuteel õhulöök.

Austraalia peaminister Anthony Albanese kinnitas, et hukkunute hulgas oli abitöötaja Lalzawmi Frankcom alias Zomi, ja avaldas lähedastele kaastunnet. Albanese sõnul ootab Austraalia täie vastutuse võtmist. Ta lisas, et see on tragöödia, mida ei oleks kunagi tohtinud juhtuda.