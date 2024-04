Belgia keelab järgmisest aastast ühekordsed e-sigaretid

Keeld kehtib mitte ainult tavapoodidele, vaid ka interneti kaubamajadele, vahendab ERR . Keelu kehtestamise peamine põhjus on see, et e-sigarettide reklaam on suuresti suunatud noortele.

„Nad on väga odavad ja nende puhul on kaval turundustrikk see, et on suur hulk erinevaid maitseid, millega sihitakse spetsiaalselt noori inimesi, isegi lapsi. Mis juhtub on see, et noored inimesed ja lapsed muutuvad harjumuslikeks suitsetajateks,“ rääkis Vandenbroucke.