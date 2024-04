Siseministeerium kutsub Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku vaibale. Läänemets: soovin teada, mis on nende seisukoht

Muuhulgas ütles patriarh, et sõda Ukraina vastu on sõda kogu lääne vastu. „See näitab, et Venemaa agressioon Ukraina vastu pole pelgalt geopoliitiline sõda, vaid väärtusruumide sõda. On mõeldamatu, et usujuht mõnes lääneriigis 21. sajandil sellise sõjaõhutusega esineks. Homme hommikuks oleme siseministeeriumi välja kutsunud Eesti Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) esindajad,“ jätkas minister.

„Eestis on vaenu õhutamine ja Venemaa toetamine agressioonisõjas Ukraina vastu keelatud. Mina soovin teada, mis on MPEÕK esindajate seisukoht ja edasised tegevused seoses patriarh Kirilli järjekordse väljaütlemisega. Veelgi enam – tegu pole lihtsalt väljaütlemisega, see põhimõte kanti ka läinud nädala lõpul toimunud Maailma Vene Rahvaste Nõukogu konverentsil vastuvõetud määrusesse, mis on avaldatud ka Moskva patriarhaadi kodulehel. On mõeldamatu, et Eestis tegutsev MPEÕK võiks oma tegevuses mingilgi määral juhinduda sellisest õpetusest ja nägemusest,“ märkis Läänemets.