VIDEO | Magusamaksu veel tuleval aastal tulla ei pruugi. Sikkut: kõike korraga teha ei saa

Täna toimus riigieelarve kontrolli erikomisjonis istung magustatud jookide maksu arutamiseks. Osalesid nii terviseminister, maksu- ja tolliameti, toidu- ja joogitootjate ning riigikontrolli esindajad.

Terviseminister Sikkut tõdes Delfile istungi järel, et maksutõus või uus maks ei meeldi kellelegi. „Arusaadav on see kriitika eriti osapooltelt, keda see puudutab. Samas ma arvan, et laste tervis, see, et laste toidulaud oleks tervislik ja nad elaksid pika ja terve elu, see ei ole kuidagi ministri või valitsuse mure. Me kõik peame pingutama, oma panuse andma,“ rääkis ta. „Minu südametunnistuse piinadeta võib limonaadi tarbimist vähendada, võib selle vähendamist soovitada nii lastele kui täiskasvanutele.“

Sikkut ütles, et tuleb tunnustada ka toidu- ja joogitootjaid, kes on viimase kuue aasta jooksul võtnud ette toidu reformuleerimise. Ta sõnul on kahtlemata ka oluline, et muudes toiduainetes vähendataks samuti suhkru sisaldust.

„Maksu rakendamise eesmärk on eelkõige magustatud jookide tarbimise vähendamine. Seeläbi me saavutame selle, et lapsed joovad vähem suhkrut sisse. Aga teiseks motiveerida tootjaid retsepte tervislikkumaks muutma ja jookides suhkrusisaldust vähendama.“ Ta selgitas, et kuna eelnõu järgi on maksu suurus astmeline, siis langetab väike suhkrusisalduse vähendamine maksu summat oluliselt.

Sikkut rääkis, et magusate jookide maksu eelnõu on saanud palju tagasisidet. Ta tõi eraldi välja, et kuigi sotsiaalministeerium tahaks, et uus maks hakkaks kehtima järgmisest aastast, vajab see taustal tehnilist tööd ning seetõttu võib maksu kehtima hakkamine aasta võrra edasi lükkuda.