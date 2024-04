VIDEO | Venemaal Jekaterinburgis Uralmašzavodi tehase territooriumil toimus suur tulekahju

„Ei põle meie hoone, meile see ei kuulu. See asub Uralmašzavodi tööstusterritooriumil, aga meie tootmisobjektidest kaugel ja me ei ole selle hoone omanikud,“ teatas Uralmašzavod.

Uralmašzavod on Venemaa üks suuremaid raske masinaehituse ettevõtteid. See on spetsialiseerinud masinate tootmisele metallurgia-, kaevandus- ja energeetikavaldkonnale, aga on ka osa Venemaa sõjatööstuskompleksist.