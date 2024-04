VIDEO | Riina Solman: rumal jutt, et riiklik poliitika pealinna poliitikat ei puuduta

Reformierakonna, sotside ja Eesti 200 poolt on kostunud, et see on ikkagi riiklik teema. Samas on ust aruteluks paotatud ja Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) sõnas täna sedagi, et riigikogus tuleb Reformierakond välja hääleõiguse ärakaotamise eelnõuga, mis ei eelda põhiseaduse muutmist. „See on põhiseadusega vastuolus,“ ütleb omakorda plaani kohta sots Jevgeni Ossinovski.

Isamaa poolt rõhutatakse, et küsimus ei peaks olema valitsuse siseasi. „Isamaa on sellesse teemasse toppinud oma nina juba kaks aastat. Oleme kaks eelnõud üle andnud, viimase veebruaris,“ märkis Riina Solman. Need aga kandepinda pole leidnud. On ju Isamaa Toompeal ka opositsioonipartei. Solman ütles, et see on Eesti julgeolekut puudutav küsimus, millega peab edasi minema. „Oleme algusest saadik seisukohal, et olukord tuleks ära lahendada.“