Politsei pühadenädalavahetusest: tabati hirmuäratavalt palju joobes juhte

PPA operatiivjuht Maksim Korzin sõnas Delfile, et pikk pühadenädalavahetus oli väljakutsete osas tavapärane Ida, Lõuna ja Lääne prefektuuris. Töisem oli Põhja prefektuuris ehk just Harjumaal.

Pühadenädalavahetusel toimusid kõikjal Eestis joobes juhtimise reidid. „Kolme ööpäeva jooksul tabati hirmuäratav arv joobes juhte – 123 inimest istus sõiduki rooli ega veendunud oma kainuses,“ nentis Korzin. „Joobeseisundis rooli istumine on lubamatu ja selleks, et joobes juhtide arv hakkaks oluliselt vähenema, on vaja tegeleda põhjusega, mis nende rikkumiste taga on. Tihti on põhjuseks alkoholism.“