Ultrausklikke juute ähvardab võrdne kohtlemine teiste Iisraeli kodanikega. See võib valitsuse lõhki ajada

Ligi pool aastat pärast Gaza sõja algust on Iisraeli peaminister Binyamin Netanyahu olukorras, kus temaga on eri põhjustel rahulolematud nii radikaalsed kui ka mõõdukad valitsusliikmed, rääkimata põhiliitlasest USA-st. Lisaks on tema residentsi juures esimest korda korraldatud meeleavaldused, kus Hamasi käes olevate pantvangide pärast mures iisraellased nõuavad sõja lõpetamist, valitsuse tagasiastumist ja erakorralisi valimisi.