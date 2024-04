OTSEPILT | Uus justiitsminister Madis Timpson annab riigikogu ees ametivande

President Alar Karis nimetas Madis Timpsoni uueks justiitsministriks eelmisel nädalal.

„Mul on suur au, et peaminister Kaja Kallas sellise ettepaneku mulle tegi. Tänan teda ning Reformierakonna juhatust selle usalduse eest. Ministriamet on suur väljakutse, kuid olen valmis selle vastu võtma. Mõistan, et sisseelamise aeg uude ametisse saab olema lühike ning justiitsvaldkonnas on piisavalt väljakutseid, mida peab lahendama,“ sõnas Timpson.

Timpson lõpetas 2001. aastal Tartu ülikooli ning tal on magistrikraad õigusteaduses. Ta on töötanud nii eraettevõtluses kui ka avalikus sektoris. Sealhulgas on ta aidanud justiitsministri nõunikuna koostada 2012. aastal vastu võetud avaliku teenistuse seadust ja riigihalduse ministri meeskonnas ette valmistada haldusreformi. Kahel korral, 2017. ja 2021. aasta kohalikel valimistel valiti ta Viljandi linnapeaks.

Eelmine justiitsminister Kalle Laanet teatas märtsikuus, et astub tagasi. Põhjuseks oli Eesti Ekspressi avaldatud lugu, millest selgus, et Laanet on üürinud ministeeriumi raha eest korterit oma kasupojalt. Keskkriminaalpolitsei on selles asjas algatanud ka väärteomenetluse.